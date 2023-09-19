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00:15, 19 сентября 2023Наука и техника

Новую функцию меню «Пуск» в Windows 11 раскритиковали

PC World: в меню «Пуск» в Windows 11 появятся ссылки на часто посещаемые сайты

Фото: Tadas Sar / Unsplash

Разработчики ОС Windows 11 добавят в меню «Пуск» ссылки на часто посещаемые сайты. Об этом сообщает издание PC World.

Журналисты портала обнаружили новую функцию в ранней версии операционной системы. Она отображает ссылки на веб-сайты, которые пользователь посещает чаще всего. Ссылки демонстрируются при нажатии меню «Пуск».

«Это даст вам быстрый доступ к важным для вас веб-сайтам», — отметили в Microsoft. Однако специалисты PC World раскритиковали новую опцию, отметив, что список часто посещаемых сайтов пользватель может видеть в закладках браузера, а появление их в меню «Пуск» излишне. Также непонятно, в каком браузере будет открываться тот или иной сайт при переходе по ссылке — во встроенном Edge или сторонней программе.

В заключении журналисты издания отметили, что новую функцию можно отключить. Для этого нужно зайти в настройки персонализации системы и перевести переключатель «Показать недавно открытые элементы в меню "Пуск", списках переходов и "Проводнике"» (Show recently opened items in Start, Jump Lists and File Explorer) в неактивное положение.

Ранее пользователи Windows 11 не нашли функции, с помощью которой можно настроить стороннюю программу в качестве браузера по умолчанию. Выяснилось, что ОС в любом случае открывает системные ссылки в браузере Edge.

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    Андрей Ставицкий
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