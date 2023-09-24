На Украине пожаловались на сложную ситуацию в госпиталях Запорожья

Politico: украинские госпитали в Запорожье испытывают нехватку медикаментов

Украинские госпитали в Запорожье испытывают нехватку медикаментов. Об ужасающей ситуации стало известно изданию Politico.

Один из опрошенных журналистами хирургов пожаловался, что раненых по-прежнему очень много. «Нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно», — отметил медик в беседе с Politico.

Репортеры издания в статье обратили внимание на то, что украинские власти не поставляют в госпитали достаточно необходимых ресурсов. В то же время пожертвования из-за рубежа сократились, заметили авторы.

Кроме того, далеко не все лекарства и медицинские материалы могут попасть в госпитали на передовой в полном количестве, пояснили в статье.

«Мы знаем, что волонтеры будут помогать, [но] у них заканчиваются деньги и нет неограниченных ресурсов», — резюмировал украинский хирург.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин допустил, что страна может не справиться с многочисленными ранеными и потерями на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения.