Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:01, 24 сентября 2023Мир

В США допустили падение правительства Зеленского

Экс-разведчик США Риттер: правительство Зеленского падет до окончания конфликта

Фото: Blair Gable / Reuters

Экс-разведчик США Скотт Риттер допустил, что правительство Владимира Зеленского падет еще до завершения конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в ходе интервью YouTube-каналу Issues that Matter with Cynthia Pooler, отрывки из которого приводит РИА Новости.

Вполне вероятно, власть Зеленского падет до того, как будут разгромлены Вооруженные силы Украины, отметил американский бывший разведчик.

В разговоре с YouTube-каналом он также озвучил два варианта возможного развития событий. Так, по мнению Риттера, на Украине к власти могут прийти те, кто пожелает продолжать боевые действия, либо государство начнут контролировать политики, согласные на прекращение российского-украинского конфликта. Риттер заметил, что условия окончания боевых действий могут быть продиктованы Россией.

До этого экс-разведчик заявил, что Зеленский солгал США о возможности «захвата земель» у России. По его мнению, это было сделано для того, чтобы Украина продолжила получать деньги от других стран.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны отчиталось о ситуации в Работино

    Тренер российской фигуристки объяснила отказ от выступления под Rammstein

    ВСУ атаковали автомобиль в Белгородской области

    Нарочно сбивших ребенка двух российских подростков задержали

    Зеленский не стал встречаться с официальными лицами Польши

    В Москве арестовали предпринимательницу Битмаму за миллиардный обман клиента

    Названа дата похолодания в Москве

    Пашинян намекнул на неэффективность ОДКБ для Армении

    Стало известно об инциденте с дроном и двумя летевшими в Москву самолетами

    В США допустили падение правительства Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости