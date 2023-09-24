Экс-разведчик США Риттер: правительство Зеленского падет до окончания конфликта

Экс-разведчик США Скотт Риттер допустил, что правительство Владимира Зеленского падет еще до завершения конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в ходе интервью YouTube-каналу Issues that Matter with Cynthia Pooler, отрывки из которого приводит РИА Новости.

Вполне вероятно, власть Зеленского падет до того, как будут разгромлены Вооруженные силы Украины, отметил американский бывший разведчик.

В разговоре с YouTube-каналом он также озвучил два варианта возможного развития событий. Так, по мнению Риттера, на Украине к власти могут прийти те, кто пожелает продолжать боевые действия, либо государство начнут контролировать политики, согласные на прекращение российского-украинского конфликта. Риттер заметил, что условия окончания боевых действий могут быть продиктованы Россией.

До этого экс-разведчик заявил, что Зеленский солгал США о возможности «захвата земель» у России. По его мнению, это было сделано для того, чтобы Украина продолжила получать деньги от других стран.