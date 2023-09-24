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10:39, 24 сентября 2023Мир

В США уличили Зеленского во лжи из-за слов о «захвате земель у России»

Экс-разведчик Риттер: Зеленский солгал США о возможности «захвата земель» у РФ

Фото: Aleksandr Ratushniak / Reuters

Владимир Зеленский в ходе визита в США солгал американской общественности о том, что Киев способен к «захвату земель у России». О такой возможности говорилось лишь ради выделения Украине очередного транша военной помощи. Во лжи украинского лидера уличил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире шоу The Jimmy Dore Show, комментарии из которого приводит РИА Новости.

Риттер отметил, что заявление Зеленского о захвате территорий носило политический оттенок. «Оно нужно для того, чтобы можно было продолжать получать деньги от других государств», — заметил бывший американский разведчик.

По его словам, «обещания» Зеленского возникли в связи с бедственным положением Вооруженных сил Украины на фронте. Риттер обратил внимание, что Зеленский знает о сложившейся непростой ситуации, однако чтобы ему не задавали вопросов о целесообразности поддержки Киева, он вводит западных союзников в заблуждение.

Экс-разведчик предположил, что Зеленский скрывает правду, поскольку его «выпотрошат дома в политическом смысле, а Запад повернется к нему спиной».

До этого репортер телеканала CNN утверждал, что Зеленский получил в США неоднозначный прием. В материале журналиста подчеркивалось, что американский лидер Джо Байден заверил украинского коллегу в том, что Вашингтон по-прежнему привержен оказанию помощи Украине. В то же время в статье указывалось на тот факт, что законодатели-республиканцы все более неохотно финансируют эту поддержку.

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    Анна Щербакова
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