«Локомотив» вырвал победу у «Зенита» в матче РПЛ

«Локомотив» со счетом 2:1 вырвал победу у «Зенита» в матче девятого тура РПЛ

Московский «Локомотив» вырвал победу у «Зенита» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1. На 22-й минуте отличился нападающий хозяев Матео Кассьерра. Однако на 60-й минуте форвард гостей Максим Глушенков сравнял счет, а в добавленное ко второму тайму время Наир Тикнизян вывел москвичей вперед.

«Зенит» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 17 очков. «Локомотив» благодаря этой победе поднялся на шестую строчку, набрав 15 баллов.

В десятом туре сине-бело-голубые сыграют на выезде с «Оренбургом» 30 сентября. Встреча начнется в 12:00 по московскому времени. «Локомотив» в этот же день примет дома «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 14:15 по Москве.