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13:43, 25 сентября 2023Моя страна

Житель Челябинска сделал предложение возлюбленной на хоккейном матче

Житель Челябинска Артем сделал предложение возлюбленной Олесе на хоккейном матче

Скриншот: 74.RU

Житель Челябинска Артем (фамилия не уточняется) решил сделать предложение руки и сердца возлюбленной во время хоккейного матча в Сочи. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Событие произошло на глазах тысячи болельщиков челябинского ХК «Трактор». Известно, что Артем и его девушка Олеся — его фанаты. Они часто отправляются на выезды за любимой командой, а матч в городе Сочи совпал с особенной датой.

«У него день рождения в этот день. И Артем захотел именно в этот день сделать предложение», — объяснила сестра жениха Анна.

Отмечается, что для Олеси предложение стало сюрпризом, однако она не растерялась перед камерами и толпой зрителей и ответила согласием. Болельщики, в свою очередь, встретили ее ответ аплодисментами.

В мае эксперты сервиса бронирования жилья Tvil.ru назвали самые романтичные города России по мнению отечественных туристов. Так, в качестве наиболее подходящего направления для отдыха с возлюбленными россияне выбрали Севастополь. На втором месте рейтинга — Сочи, третью строчку занял Санкт-Петербург.

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    Карина Черных
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