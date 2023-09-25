США решили ввести ограничения против крупнейшего в мире производителя титана

Минторговли США решило ввести экспортные ограничения против «ВСМПО-АВИСМА»

Бюро промышленной безопасности Министерства торговли США решило ввести экспортные ограничения против крупнейшего производителя титана «ВСМПО-АВИСМА». Это следует из документа на сайте Федерального реестра, публикация которого запланирована на 27 сентября.

Российская компания попала в список из 28 предприятий, которые попадают под ограничения в рамках правила экспортного контроля (Entity List). По версии американского ведомства, «ВСМПО-АВИСМА» действовала против интересов нацбезопасности или внешней политики США.

Всего ведомство решило включить в Entity List 28 организаций из России, Германии, Китая, ОАЭ, Омана, Пакистана и Финляндии. Среди российских компаний, кроме «ВСМПО-АВИСМА», в него попали «Девайс Консалтинг», «Гранд инструмент», «СМТ Айлоджик» и «Стрелой».

Ранее сообщалось, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США исключило «дочку» «Ростеха» — «ОДК-Стар» — из санкционного списка, связанного с ограничениями против России.