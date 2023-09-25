США исключили российскую компанию из санкционного списка

США исключили «ОДК-Стар» из одного из санкционных списков

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США исключило «дочку» «Ростеха» — «ОДК-Стар» — из санкционного списка, связанного с ограничениями против России, следует из пресс-релиза ведомства.

При этом компания осталась в «иранском» SDN-списке.

США ввели санкции против «ОДК-Стар», которая занимается разработкой и производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями, 19 сентября из-за ее сотрудничества c Ираном. Ее подозревали в связях с государственной авиастроительной корпорацией Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), которая, среди прочего, выпускает беспилотники Shahed.

25 сентября США также добавили в «российский» санкционный список еще 5 компаний. Под ограничения попали ООО «Девайс Консалтинг», ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», «Стрелой» и ВСМПО-АВИСМА. Как утончили представители Минфина, ВСМПО-АВИСМА занимается выпуском изделий для военной отрасли, а остальные четыре компании, специализирующиеся на производстве электронных компонентов, поставляли их для выпуска беспилотников российской разведке.