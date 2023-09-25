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16:55, 25 сентября 2023Экономика

США ввели экспортные ограничения против российских компаний

В США внесли пять компаний РФ в черный список за нарушение экспортного контроля

Фото: Orhan Cam / Shutterstock / Fotodom

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении 28 организаций, среди которых 5 российских компаний. Документ Минторга размещен в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

Под ограничения попали ООО «Девайс Консалтинг», ООО «Грант Инструмент», «СМТ Айлоджик», «Стрелой» и ВСМПО-АВИСМА. Указывается, что они действуют «вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики США».

Также под ограничения попали фирмы из Германии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Омана, Пакистана и Финляндии.

В мае Минторг США ограничил поставки в Россию и Белоруссию 1224 промышленных изделий. В перечень вошли строительные материалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспорт.

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    Антон Похиляк
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