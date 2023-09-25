Центробанк раскрыл детали о новых банкнотах

Центробанк: презентация новых банкнот в 1000 и 5000 рублей состоится в октябре

Новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, посвященные российским регионам, Центробанк планирует представить уже в октябре. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал заместитель председателя регулятора Сергей Белов.

Он отметил, что по традиции состоится совместная пресс-конференция ЦБ с Гознаком. Белов назвал новые купюры современными и выполненными «в духе мировых трендов». Зампред ЦБ подчеркнул, что они будут иметь больше защитных элементов, чем обновленные 100-рублевые банкноты. «Это общий принцип — чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс», — объяснил он. Белов отметил, что Гознак уже печатает новые купюры, так как сразу после презентации их передадут банкам для тестирования оборудования.

Зампред Банка России раскрыл детали оформления новых денежных знаков. По его словам, банкноты сохранят свою цветовую палитру, при этом основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли на них свое отражение.

Для купюры номиналом 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу, предлагались изображения Нижегородского кремля, здания Нижегородской ярмарки, Чкаловской лестницы, здания Госбанка, стадиона «Нижний Новгород», памятника Максиму Горькому работы Веры Мухиной, реку Волга с различными видами, башни Сююмбике Казанского кремля, Казанского кремля, заповедника «Городище» и Центра семьи «Казан».

Для пятитысячной купюры рассматривались: дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия», памятники «Тыл — фронту» и «Сказ об Урале». Окончательный выбор станет известен только на презентации новых банкнот.

Ранее эксперты заявляли, что появление новых купюр номиналом тысяча и пять тысяч рублей может привести к всплеску мошенничества и техническим сбоям. По их мнению, лишь 40 процентов действующих банкоматов могут принимать новые банкноты. Счетно-сортировальные машины, в том числе у самого Банка России, не готовы к работе с ними и могут не распознать фальшивки и вывести их из оборота.