В США рассказали об уязвимости переданных Киеву Challenger 2

Forbes: переданные ВСУ Challenger 2 без дополнительной защиты стали легкой целью

Переданные Великобританией Киеву танки Challenger 2 без дополнительной защиты передней части стали легкой мишенью для российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет». Об уязвимости машин рассказали в публикации американского издания Forbes.

«Странно, что Великобритания не предоставила Украине эту броню. Такое впечатление, что британские чиновники рассчитывали на то, что украинцы будут использовать Challenger 2 в оборонительных целях», — отметили в материале.

Автор подчеркнул, что нижняя лобовая деталь Challenger 2 является слабым место танка. Этим в ходе наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) воспользовались российские войска, вооруженные ПТРК «Корнет».

Также в публикации отметили, что британский танк предназначен для оборонительных действий. Как пишет Forbes, ВСУ вынуждены искать решения для снижения уязвимости Challenger 2 самостоятельно. Издание обратило внимание на снимок украинского Challenger 2 с дополнительным листом брони на нижней лобовой детали.

Нижняя лобовая деталь Challenger 2 выполнена из броневой стали толщиной до 100 миллиметров. Также предусмотрена установка блоков динамической защиты ROMOR, снижающих уязвимость участка без комбинированной брони.

Ранее в сентябре издание The Drive писало, что потеря Украиной 1 из 14 танков Challenger 2 будет ощущаться тяжело. Вооруженные силы России уничтожили танк 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В том же месяце директор Музея войск противовоздушной обороны, полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил, что Challenger 2 особенно уязвимы перед российскими противотанковыми минами, которые могут вывести из строя или полностью уничтожить танк.