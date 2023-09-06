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11:32, 6 сентября 2023Наука и техника

В США оценили потерю Украиной первого танка Challenger 2

The Drive: потеря Украиной 1 из 14 танков Challenger 2 будет ощущаться тяжело

Фото: Dan Chung MD / Reuters

Потеря Украиной 1 из 14 британских танков Challenger 2 будет ощущаться тяжело. С такой оценкой выступил обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик.

«Challenger 2 сыграл важную роль в открытии дверей для более совершенных западных танков, переданных в дар Украине, но, поскольку в Киев доставлено всего четырнадцать этих передовых британских танков, потеря хотя бы одного из них будет ощущаться тяжело. Тот факт, что его экипаж остался невредимым, несомненно, поможет смягчить ситуацию», — уверяет автор.

По его словам, танк был утерян 82-й десантно-штурмовой бригадой, которая единственной в Вооруженных силах Украины получила Challenger 2. Издание допускает, что произошедшее стало первой в истории потерей этого танка в реальных боевых условиях, не считая инцидента с дружественным огнем, имевшим место во время войны в Ираке.

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Автор предполагает, что танк был утерян в результате поломки или попадания на минное поле.

Ранее американский журнал Forbes написал, что Вооруженные силы России впервые уничтожили танк Challenger 2, поставленный Киеву британской стороной.

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    Иван Потапов
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