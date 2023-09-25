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09:14, 25 сентября 2023Россия

Охранник клуба жестоко избил зашедшего в туалет без очереди россиянина

В Уфе охранник клуба избил зашедшего в туалет без очереди молодого человека

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Уфе охранник клуба жестоко избил ногами молодого человека, зашедшего в туалет без очереди. О произошедшем стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

Пострадавший россиянин пояснил, что сотрудник клуба сначала ударил его по лицу, а затем повалил на пол и начал бить.

Друзья молодого человека обнаружили его лежащим на полу. Когда парень стал терять сознание, охранник выкинул его на улицу.

Придя в себя, пострадавший обнаружил, что у него сломан зуб и рассечена бровь. Он вернулся в заведение и попытался выяснить у начальника охраны, кто именно на него напал. Однако представитель клуба ответил, что ничего не знает.

Парень зафиксировал в травмпункте побои и написал заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Крыму охрана ночного клуба избила волонтера, помогающего участникам специальной военной операции (СВО) и постоянно бывающего в зоне боевых действий, а также его супругу.

После у пострадавшего диагностировали кровоизлияние в мозг, перелом носа и повреждение барабанной перепонки. Кроме того, мужчине наложили 19 швов.

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    Анна Щербакова
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