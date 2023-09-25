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10:42, 25 сентября 2023Интернет и СМИ

У звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли личные вещи

У звезды «Уральских пельменей» Сергея Ершова вскрыли машину и украли ноутбук
Сергей Ершов

Сергей Ершов. Кадр: EktbTV / YouTube

У российского шоумена, актера юмористического проекта «Уральские пельмени» Сергея Ершова вскрыли машину и украли личные вещи. Об этом коллектив сообщил в своем Telegram-канале в понедельник, 25 сентября.

Уточняется, что кража произошла в Екатеринбурге. «Вчера в 20:00 на улице Тургенева, 22 была вскрыта машина Сергея Ершова. Среди других вещей воры забрали рюкзак с ноутбуком, в котором находятся материалы по новому сериалу для СТС», — говорится в публикации.

«Уральские пельмени» добавили, что за информацию об украденном ноутбуке или его возврат последует вознаграждение.

Ранее актер, генеральный директор и креативный продюсер «Уральских пельменей» Александр Попов раскрыл изнанку проекта. В частности, он рассказал, что творческой частью шоу занимаются около 50 человек.

Перед этим другая звезда проекта Андрей Рожков осудил современных комиков за обилие мата в шутках и назвал их шоу «адским трешем». Он выразил уверенность в том, что россиянам нужно бороться за чистоту языка и избавляться от нецензурной брани в речи.

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    Маргарита Щигарева
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