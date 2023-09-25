Российский военный назвал место самых больших потерь ВСУ

Военный Дандыкин назвал донецкое направление местом самых больших потерь ВСУ

Наибольшие потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут на донецком направлении, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он описал ситуацию на фронте в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Сегодня ночью мы нанесли удары по военной структуре киевского режима. Уже подтверждено попадание в Одессе по морскому вокзалу. Кто-то говорит, что это удар возмездия за атаку на Севастополь. Но я склонен к мысли, что такие удары должны наноситься регулярно по тем объектам, которые необходимо изолировать, исключить для того, чтобы ВСУ не могли наносить удары по нашей технике и нашим войскам», — сообщил военный.

Сегодняшние бои, конечно, не сравнить с июльскими. Но бои идут. Враг пытается мелкими группами проникать Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса

«Особенно ожесточенные бои идут на донецком направлении. Они пытаются все-таки забрать Артемовск. Поэтому посылают все новые и новые группы, но ничего у них не получается. На этом направлении у ВСУ самые большие потери», — рассказал Дандыкин.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада» заявила о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после взрывов, которые произошли в ночь на 25 сентября.