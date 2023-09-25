Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:28, 25 сентября 2023Бывший СССР

Российский военный назвал место самых больших потерь ВСУ

Военный Дандыкин назвал донецкое направление местом самых больших потерь ВСУ
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Наибольшие потери Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут на донецком направлении, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он описал ситуацию на фронте в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Сегодня ночью мы нанесли удары по военной структуре киевского режима. Уже подтверждено попадание в Одессе по морскому вокзалу. Кто-то говорит, что это удар возмездия за атаку на Севастополь. Но я склонен к мысли, что такие удары должны наноситься регулярно по тем объектам, которые необходимо изолировать, исключить для того, чтобы ВСУ не могли наносить удары по нашей технике и нашим войскам», — сообщил военный.

Сегодняшние бои, конечно, не сравнить с июльскими. Но бои идут. Враг пытается мелкими группами проникать

Василий Дандыкинкапитан первого ранга запаса

«Особенно ожесточенные бои идут на донецком направлении. Они пытаются все-таки забрать Артемовск. Поэтому посылают все новые и новые группы, но ничего у них не получается. На этом направлении у ВСУ самые большие потери», — рассказал Дандыкин.

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада» заявила о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе после взрывов, которые произошли в ночь на 25 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали неопределенным будущее российских миротворцев в Карабахе

    «Росатом» указал на единственную угрозу для ЗАЭС

    Москвич прокатился на электродиване и попал на видео

    Нефтедобывающим странам предложили делиться доходами от сырья

    В Молдавии назвали неопределенным происхождение упавшей в Приднестровье ракеты

    «Одноклассники» представили масштабное обновление соцсети

    Совфед одобрил закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

    Россияне послушают книги в озвучке звезды «Полицейского с Рублевки»

    Россия объявила в розыск выдавшего санкцию на «арест» Путина главу МУС

    В российском регионе женщина пострадала при обстреле автодороги ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости