Осужденный на восемь лет топ-менеджер «Рольфа» обжаловал приговор

Осужденный на 8,5 года топ-менеджер «Рольфа» Кайро подал жалобу на приговор

Начало событий в новости Топ-менеджера «Рольфа» осудили на 8 лет за вывод из России миллиардов рублей

Топ-менеджер автодилерского холдинга «Рольф» Анатолий Кайро, осужденный на 8,5 года колонии по делу о выводе четырех миллиардов рублей за рубеж, планирует обжаловать приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из Черемушкинского суда Москвы.

По информации источника, со стороны осужденного зарегистрирована апелляционная жалоба.

Кайро был признан судом виновным по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов») УК РФ. По версии следствия, в 2014 году он участвовал в реализации преступной схемы, организованной главой «Рольфа» Сергеем Петровым, по незаконному перечислению доходов от коммерческой деятельности автодилера. Всего, по данным силовиков, соучастники смогли вывести на счета кипрской компании четыре миллиарда рублей.

