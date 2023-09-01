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14:28, 1 сентября 2023Силовые структуры

Топ-менеджера «Рольфа» осудили на 8 лет за вывод из России миллиардов рублей

Топ-менеджер «Рольфа» Кайро получил 8,5 года за вывод из РФ почти 4 млрд руб.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Черемушкинский суд Москвы приговорил к 8,5 года лишения свободы топ-менеджера автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро, признав его виновным в выводе из России почти четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Также суд назначил ему штраф в 500 тысяч рублей.

По делу о выводе денежных средств за границу заочно арестованы основатель компании Сергей Петров, бывший гендиректор Татьяна Луковецкая и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Георгий Кафкалия. По версии следствия, в 2014 году они организовали незаконное перечисление доходов от коммерческой деятельности автодилера на счета кипрской компании по подложным документам.

Прокурор в ходе прений просил для Кайро девять лет заключения.

Петров связывал уголовное преследование с попыткой рейдерского захвата и своей политической позицией.

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    Любовь Ширижик
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