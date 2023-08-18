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14:17, 18 августа 2023Силовые структуры

Для бывшего топ-менеджера «Рольфа» запросили девять лет колонии за вывод денег

Гособвинение запросило 9 лет колонии для бывшего топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Гособвинение запросило девять лет колонии для бывшего директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро по уголовному делу о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прокуратура также просит назначить бывшему топ-менеджеру штраф в размере 500 тысяч рублей. Ему предъявили обвинение в незаконном выводе за рубеж денег в особо крупном размере в составе организованной группы. Помимо Кайро, фигурантами дела стали основатель компании Сергей Петров, ее бывший гендиректор Татьяна Луковецкая и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия. Их заочно арестовали и объявили в розыск.

При этом Петров заявил, что обыски в салонах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге стали попыткой рейдерского захвата или были связаны с его политической позицией.

Кайро задержали в 2019 году. В 2021 году Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении него.

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    Варвара Митина
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