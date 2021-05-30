Прокуратура обвинила топ-менеджера «Рольфа» в выводе миллиардов рублей за рубеж

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение против директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро по уголовному делу о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Топ-менеджер обвиняется по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 («Совершение валютных операций с использованием подложных документов») УК РФ.

«Защита полагает, что Следственный комитет и Генеральная прокуратура формально отнеслись к доводам защиты, просто проигнорировав их. Никакого ущерба моему подзащитному в обвинительном заключении не вменяется», — заявил адвокат обвиняемого Антон Гусев.

28 июня 2019 года стало известно, что в отношении четырех руководителей автодилера «Рольф» возбуждено уголовное дело. Помимо Кайро фигурантами стали также основатель компании Сергей Петров, ее бывший гендиректор Татьяна Луковецкая и гендиректор кипрской Panabel Limited Г. Кафкалия.

По версии следствия, в 2014 году Петров вместе с руководителями «Рольфа», «Рольф Эстейт» и кипрской компании Panabel Limited подготовил фальшивый договор купли-продажи о приобретении «Рольфом» у Panabel Limited акций «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости — четыре миллиарда рублей.

Средства были переведены через подконтрольный Петрову московский банк на счет кипрской фирмы, открытый в Австрии, и оттуда деньги поступили основателю «Рольфа». Петров заявил, что обыски в салонах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге стали попыткой рейдерского захвата или были связаны с его политической позицией.

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