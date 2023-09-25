Елена Летучая показала фигуру в купальнике на видео у бассейна

Известная российская ведущая Елена Летучая показала фигуру в откровенном наряде на новом видео у бассейна. Соответствующие истории появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 44-летняя знаменитость предстала с подругой Ириной Саютиной в черном слитном купальнике, демонстрируя подтянутое тело и подкаченные мышцы на ногах. При этом она собрала волосы в высокий пучок, а от аксессуаров отказалась.

«Эти две довольные мордашки недавно были на Чукотке, плавали с китами. Потом на Шантарах (Шантарские острова — прим. "Ленты.ру"), но, правда, там был сап. Следующий наш этап — это все-таки получить сертификат фридайвера», — поделилась она.

В следующих видеороликах звезда показала навыки плавания под водой в ластах, маске и специальном снаряжении. «Медитация. Мой особый невероятный кайф. Сегодня училась разворачиваться», — написала Летучая.

Ранее в сентябре 44-летняя Елена Летучая раскрыла секреты своей красоты. На размещенных кадрах звезда предстала в кабинете косметолога, сидя в кресле в необычной позе с согнутой правой ногой. На коже знаменитости было расположено специальное приспособление, которое воздействует на жировые клетки с помощью холода.

