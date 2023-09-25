Возлюбленная Киану Ривза рассказала об отношениях с актером

Художница Александра Грант рассказала об отношениях с Киану Ривзом

50-летняя американская художница Александра Грант рассказала об отношениях с 59-летним канадским актером Киану Ривзом. Ее цитирует People.

Грант появилась на церемонии Los Angeles Beverly Arts Icon Awards, где ей вручали награду, одна, так как Ривз был вынужден пропустить мероприятие, чтобы выступить со своей группой Dogstar. «Плюс влюбленности в зрелом возрасте заключается в том, что к тому времени, как у меня начались отношения, я уже построила собственную карьеру. Я чувствую себя очень уверенно на красной дорожке с партнером, но я так же уверенно себя чувствую и одна», — сказала художница, отвечая на вопрос журналиста.

Также возлюбленная артиста поделилась, что он помогает ей выходить из творческого тупика. «В моменты разочарования я чувствую себя как "Мазерати", застрявший в пробке. Как будто у меня есть мощный двигатель, но в силу разных причин я никак не могу тронуться с места», — рассказала она, подчеркнув, что они с Ривзом «подталкивают друг друга к строительству новых дорог».

«Он меня очень вдохновляет. Он такой творческий, он такой добрый. Он так много работает», — заключила художница.

В мае сообщалось, что Киану Ривз начал подготовку к тайной свадьбе с Александрой Грант.

О том, что Киану Ривз встречается с Александрой Грант, стало известно осенью 2019 года. Пару заметили вместе на благотворительном мероприятии LACMA Art + Film в Музее искусств Лос-Анджелеса. Они улыбались и держались за руки. Актер и художница знакомы достаточно давно — в 2011 году вышла книга Ode To Happiness («Ода счастью»), над которой они работали вместе.