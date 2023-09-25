Домашние собаки спасли заблудившуюся в лесу двухлетнюю девочку

В США пропавшая девочка осталась невредимой благодаря охранявшим ее собакам

В штате Мичиган, США, двухлетняя девочка Тея, заблудившаяся в лесу, осталась целой и невредимой благодаря охранявшим ее домашним собакам. Об этом сообщает ABC News.

20 сентября мать девочки Брук мыла крыльцо дома, а дочь играла рядом с ней на улице. Женщина попросила Тею зайти в дом, однако та не послушалась и незаметно от матери убежала в лес. Как только Брук заметила исчезновение дочери, то сразу принялась искать ее вместе с деверем и сообщила о произошедшем полиции и мужу, который был на работе. «Мы искали ее по всему двору, на дороге, кричали во весь голос ее имя, звали собак, потому что они тоже пропали», — вспоминает она.

Спустя некоторое время к поискам присоединились полиция, поисково-спасательные службы и желающие помочь местные жители, в числе которых был друг семьи. Спустя четыре часа поисков он нашел Тею, заехав на квадроцикле вглубь леса в пяти километрах от ее дома. Сначала мужчина увидел большого ротвейлера — одну из собак семьи. Он прошел дальше и обнаружил девочку, которая спала, лежа на второй домашней собаке. По словам друга семьи, он бы не нашел ребенка, если бы не увидел псов, выглядывающих из-за деревьев. «Она легла, и одна из собак была ее подушкой, а другая лежала рядом и охраняла. Это поистине удивительная история», — утверждает сотрудник полиции, принимавший участие в поисках.

Девочку отвезли домой, где она воссоединилась с родителями. Медики, осмотревшие Тею, заявили, что в результате случившегося она не пострадала. Брук и Алекс поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках дочери.

Ранее сообщалось, что в Великобритании двухмесячный олененок, потерявший мать, стал лучшим другом дочери спасшего его мужчины. Теперь девочка и детеныш каждый день проводят по несколько часов вместе.

