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16:38, 1 сентября 2023Из жизни

Осиротевший олененок стал лучшим другом 11-месячной дочери нового хозяина

В Великобритании мужчина спас осиротевшего олененка и подружил его с дочерью

В Великобритании двухмесячный олененок, потерявший мать, стал лучшим другом дочери спасшего его мужчины. Об этом сообщает Daily Mail.

Осиротевшего олененка нашли на обочине неподалеку от замка Маунтфитчет, английское графство Эссекс, которым управляет 56-летний Джереми Голдсмит. Мать животного сбила машина. Прохожий, обнаруживший олененка, позвонил Голдсмиту, и тот сразу согласился поселить детеныша в теплом сарае на территории замка.

Всего за несколько часов юная самка оленя, которой дали кличку Зигги, привыкла к новой обстановке. Новый хозяин сразу подружил детеныша со своей 11-месячной дочерью Изабеллой. Теперь девочка и олененок проводят по несколько часов вместе каждый день. По словам Годсмита, дочь постоянно целует и гладит животное. «Я вырос в семье, любящей животных, и точно так же я воспитываю дочь», — объясняет он.

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Мужчина отметил, что Зигги хорошо себя чувствует, за ней ухаживает персонал замка. «Сейчас мы не можем выпустить ее обратно в дикую природу, так как она будет слишком ручной и совсем не будет бояться людей», — говорит он.

Ранее сообщалось, что лосиха спасла детенышей от медведя в лесах Сахалина. Животные попали на видео, их борьбу засняли местные жители.

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    Алиса Удовик
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