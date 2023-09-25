Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:50, 25 сентября 2023Наука и техника

Названы два самых эффективных истребителя в зоне СВО

Военный эксперт Живов: Су-34 и Су-35 — самые эффективные истребители в зоне СВО
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В зоне специальной военной операции наиболее эффективными истребителями можно назвать российские Су-34 и Су-35, заявил политолог, военный эксперт Алексей Живов. Он рассказал «Ленте.ру» с чем связан их успех на поле боя и объяснил от чего зависит эффективность истребителя.

«Современные истребители — это носители высокоточных средств поражения, которые имеют возможность пролететь от нескольких десятков до нескольких сотен километров до цели и пробить ее. Современные истребители — это мощные системы-РЛС (радиолокационные станции — прим. «Ленты.ру»), которые видят противника на расстоянии нескольких сотен километров», — рассказал специалист.

Из российских самолетов самые совершенные — это Су-34 и Су-35. (...) Вот эти два самолета самые мощные

Алексей Живовполитолог, военный эксперт

При этом он подчеркнул, что нельзя говорить об истребителях вне контекста оружия, которое они несут. Как объяснил эксперт, мощность истребителя во многом зависит именно от этого фактора.

«Надо смотреть на то, носителями какого оружия они являются. Хороший самолет, у которого слабое вооружение и слабая система РЛС, не сможет добиться успеха на поле боя», — пояснил Живов.

Материалы по теме:
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля 2021
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022

Ранее стало известно, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа нанесли удары управляемыми авиабомбами по командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Кирилл Садовский
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые данные об атаковавших штаб Черноморского флота ракетах

    Президент Грузии отправилась в Прибалтику без разрешения правительства

    Дачникам дали советы по правильной посадке свеклы

    За два дня российский военкомат попытались поджечь дважды

    Бумажные пакеты из «Макдоналдса» начали продавать за 1,5 миллиона рублей в сети

    Идущий на собеседование мужчина увидел по пути аллигатора с женщиной в пасти

    Известная российская певица рассказала о закулисье шоу «Голос. Дети»

    У пассажирского самолета треснул иллюминатор во время полета

    Футболист московского «Спартака» устроил скандал в полиции и попал на видео

    В российском городе исчез памятник ссыльным полякам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости