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15:02, 25 сентября 2023Россия

В России высказались о продвижении диалога по Украине после Генассамблеи ООН

Сенатор Карасин: продвижение диалога по Украине после ГА ООН не произошло
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Совет Федерации РФ / Flickr

Продвижение диалога по украинскому кризису после Генеральной Ассамблеи ООН не произошло. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал член российской делегации, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Позиция нашей страны заключается в том, чтобы Организация Объединенных Наций была справедливым, многополярным и открытым инструментом для решения всех международных споров. Пока этого не происходит, потому что мы наблюдаем за интригами и попытками аппарата ООН встраиваться в западную повестку дня. Примеров этого множества», — заявил сенатор.

По словам Карасин, о позиции ООН в международной политике как раз и общался глава МИД России Сергей Лавров со своими собеседниками, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

«Поэтому эта повестка существует, и мы будем добиваться ее решения», — заключил политик.

22 сентября Сергей Лавров встретился с Антониу Гутерришем на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Всего российский министр провел порядка 20 двусторонних встреч.

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