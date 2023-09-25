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18:18, 25 сентября 2023Мир

Польша ответила на обвинения Зеленского в действии заодно с Россией

Президента Польши Дуду удивили слова Зеленского о действии заодно с Москвой

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда отреагировал на слова Владимира Зеленского, который обвинил Варшаву в том, что, блокируя импорт украинского зерна, она «играет в одном оркестре с Россией». Своим мнением на этот счет он поделился в интервью с Super Express.

«Прежде всего я был удивлен, что этот на самом деле незначительный спор был поднят им с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН (...) Я верил и считаю, что вопрос зернового спора — это лишь часть отношений между Польшей и Украиной, который является лишь фрагментом той сложной ситуации, в которой находится Украина и в которой мы ей помогаем уже больше полутора лет», — сказал Дуда в ответ на просьбу прокомментировать обвинение в действии заодно с Москвой. Политик признался, что его огорчила широкая огласка «двусторонних споров».

Польский лидер также отметил, что в политике «сложно говорить о дружбе», однако между ним и Зеленским были хорошие, довольно близкие отношения. «В этом споре много эмоций, и я пытаюсь понять Владимира Зеленского. Надеюсь, он тоже понимает нашу ситуацию. Если нет, то очень плохо», — добавил Дуда.

Ранее премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что Зеленский должен воздержаться от новых оскорблений в адрес Польши. «Я хочу сказать (...) Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят», — подчеркнул Моравецкий.

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