В России высказались об уровне защищенности Запорожской АЭС

Депутат Госдумы Ананских: Россия сделала все возможное для защиты ЗАЭС

Российская сторона предприняла все необходимые меры защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако с учетом предыдущих действий Украины нельзя исключать попытки диверсии и на ЗАЭС. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Технически Россия сделала все, чтобы не было никаких неожиданностей для Запорожской атомной электростанции. Здесь имеется в виду целевая диверсия поражения энергоблоков, только это является конкретным случаем угрозы для ЗАЭС. В остальных случаях мы перестраховались». — отметил парламентарий.

Он также напомнил о подрыве Каховской ГЭС, совершенном в начале июня 2023 года. По мнению депутата, подобные шаги Вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрируют, что в отношении Запорожской АЭС нельзя исключать и прямую диверсию.

«После того как Украина взорвала Каховскую ГЭС, это было полным шоком. Как можно было лишить регион плодородных земель, затопить поселки? (...) С учетом таких "маркетинговых" шагов Украины ничего исключать нельзя», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Ранее гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что действия Украины являются единственной угрозой для ЗАЭС. «С учетом работы более чем в течение года моих товарищей, инспекторов МАГАТЭ, на Запорожской атомной станции могу сказать: единственный реальный источник угроз для станции и ее работников — это безрассудные действия киевских вооруженных формирований», — сказал он.

Каховская ГЭС оказалась повреждена и впоследствии разрушена в результате подрыва ВСУ в ночь на 6 июня. После частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению.