В США предрекли уничтожение переданных ВСУ танков Abrams Россией

Полковник Макгрегор: Россия уничтожит с воздуха переданные ВСУ танки Abrams

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек, что Россия уничтожит с воздуха танки Abrams, которые США передали Украине. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По словам специалиста, передача Abrams Вооруженным силам Украины (ВСУ) не изменит расстановку сил в зоне ведения боевых действий, поскольку ситуация, когда американская бронетехника имела превосходство перед противником, изменилась.

«Значительная их часть может быть ликвидирована атаками с воздуха. Они будут уничтожены, как только окажутся в радиусе поражения российских ударных систем», — сказал он.

Макгрегор уточнил, что в танках Abrams используется турбина, поглощающая большое количество топлива и оставляющая тепловой след, который можно разглядеть даже со спутника. При этом такие танки могут находится без дозаправки на боевой операции восемь часов, что делает их уязвимыми для противника. Полковник добавил, что украинский экипаж Abrams может попасть в крайне опасную ситуацию, когда топливо закончится в момент удара российской стороной.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что танки Abrams достаточно легко подбить, они достаточно тяжелые и легко застревают, особенно в осенний дождливый период в украинском грунте. Вместе с тем танк оснащен мощной броней.

Ранее стало известно о поставке первой партии танков Abrams на Украину. Партия была отправлена на несколько месяцев раньше запланированного, а сама бронетехника уже «поступила в войска и успела принять участие в украинском контрнаступлении». Количество танков в первой партии не сообщается, но в конечном итоге ВСУ должны получить 31 танк.