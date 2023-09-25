Полковник назвал слабые места танков Abrams

Полковник Литовкин назвал танки Abrams легкой целью

Танки Abrams достаточно легко подбить, они достаточно тяжелые и легко застревают, особенно в осенний дождливый период в украинском грунте. Вместе с тем танк оснащен мощной броней. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Ничего выдающегося у этих танков нет. Калибр у них 120 миллиметров, у наших — 125. Нет автоматического заряжения. Экипаж из четырех человек вместо трех, как у нас. У него неплохая броня, но она не может выдержать наших "Хризантем", "Корнетов", "Фаготов"», — сказал Литовкин.

Слабым местом танка полковник назвал вес танка — свыше 60 тонн. По его словам, на украинской почве он легко застревает, особенно осенью, в дождливый период. В результате он становится неподвижной, очень удобной целью для артиллерии, противотанковых снарядов, гранатометов.

«Abrams достаточно легко подбить. Они горели в Ираке, в Сирии. Будут гореть в украинских степях. Ничего не изменится на нашем театре военных действий. Только пошатнется имидж американского оружия», — заключил военный.

Ранее стало известно, что первая партия танков Abrams уже была доставлена на Украину 23 сентября. Партия была отправлена на несколько месяцев раньше запланированного, а сама бронетехника уже «поступила в войска и успела принять участие в украинском контрнаступлении».