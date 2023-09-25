Власти Польши призвали ФРГ не вмешиваться в дела Варшавы
Моравецкий призвал Шольца не вмешиваться в дела Польши
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не должен заниматься делами Варшавы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова приводит ТАСС.
«Я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела», — призвал политик.
Уточняется, что так представитель польской власти отреагировал на недавнее заявление Шольца об ужесточении контроля на границах в Шенгенской зоне.
Ранее немецкий канцлер выступил за контроль на границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. Он подчеркнул, что число прибывающих мигрантов заметно возросло.