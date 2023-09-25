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20:16, 25 сентября 2023Мир

Власти Польши призвали ФРГ не вмешиваться в дела Варшавы

Моравецкий призвал Шольца не вмешиваться в дела Польши

Фото: Piotr Polak / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не должен заниматься делами Варшавы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова приводит ТАСС.

«Я хочу сказать ему, чтобы он не вмешивался в польские дела», — призвал политик.

Уточняется, что так представитель польской власти отреагировал на недавнее заявление Шольца об ужесточении контроля на границах в Шенгенской зоне.

Ранее немецкий канцлер выступил за контроль на границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. Он подчеркнул, что число прибывающих мигрантов заметно возросло.

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    Анастасия Заикина
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