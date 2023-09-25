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14:11, 25 сентября 2023Экономика

Раскрыты подробности продажи российского завода Volvo

Минпромторг сообщил, что Volvo продала активы в РФ без опциона на обратный выкуп

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров раскрыл подробности продажи российских активов шведской Volvo — автоконцерн передал их российскому инвестору без опциона на обратный выкуп. Об этом пишет ТАСС.

При этом корейская Hyundai планирует продать свой завод в Санкт-Петербурге с обратным опционом, добавил Мантуров, однако с учетом указа президента он ограничен двумя годами. «В ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания», — прокомментировал вице-премьер детали сделки с активами Hyundai.

8 сентября Минпромторг сообщил, что активы автоконцерна Volvo в России переданы российскому инвестору. Новый владелец займется перезапуском производства на площадке в Калуге с привлечением отечественного партнера.

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    Софья Ермакова
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