Раскрыты подробности продажи российского завода Volvo

Минпромторг сообщил, что Volvo продала активы в РФ без опциона на обратный выкуп

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров раскрыл подробности продажи российских активов шведской Volvo — автоконцерн передал их российскому инвестору без опциона на обратный выкуп. Об этом пишет ТАСС.

При этом корейская Hyundai планирует продать свой завод в Санкт-Петербурге с обратным опционом, добавил Мантуров, однако с учетом указа президента он ограничен двумя годами. «В ближайшее время будет принято решение. Покупателем будет отечественная компания», — прокомментировал вице-премьер детали сделки с активами Hyundai.

8 сентября Минпромторг сообщил, что активы автоконцерна Volvo в России переданы российскому инвестору. Новый владелец займется перезапуском производства на площадке в Калуге с привлечением отечественного партнера.

