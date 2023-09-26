Выросло число пострадавших при обстреле ВСУ российского региона

Белгородский губернатор Гладков: 5 человек пострадали за сутки при обстрелах ВСУ

Пять человек получили ранения за сутки при обстрелах Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области. О росте числа пострадавших сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава российского региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, 25 сентября две женщины пострадали при обстреле ВСУ населенного пункта Уразово, еще две — из Шебекино. Ранее же сообщалось об одном пострадавшем мужчине.

«Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они уже находятся дома», — сообщил Гладков.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет от границы России Вооруженные силы Украины. Глава государства объяснял, что ударами по приграничным территориям противник пытается отвлечь Россию от направлений боевых действий, на которых Киев запланировал свой главный удар.