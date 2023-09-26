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19:44, 26 сентября 2023Наука и техника

Сербия модернизировала советскую противотанковую «Малютку»

Сербия представила модернизированную версию советской ПТУР «Малютка»

Фото: Wikimedia

В Сербии модернизировали советскую противотанковую управляемую ракету (ПТУР) 9М14 «Малютка». Усовершенствованную ракету «Малютка-2F» представили на выставке «Партнер-2023» в Белграде, пишет Army Recognition.

Модернизированную ракету оснастили термобарической боевой частью весом восемь килограммов, предназначенной для поражения небронированного транспорта, укреплений и живой силы противника.

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Боеприпас разработали специалисты сербского Военно-технического института на базе ракеты 9М14П1 с кумулятивной боеголовкой. Ракета получила полуавтоматическую систему наведения, которая обеспечивает вероятность поражения цели более 80 процентов. Базовая версия боеприпаса калибра 125 миллиметров весит 11,4 килограмма. Дальность стрельбы составляет от 500 до 3000 метров.

Ранее в сентябре президент Сербии Александр Вучич сообщил, что российский противотанковый комплекс «Корнет» превосходит западные системы по дальности.

В июле 2022 года стало известно, что китайские военные получили модернизированную версию противотанкового ракетного комплекса HJ-73D, который является нелицензионной копией «Малютки».

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