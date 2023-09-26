Назван способ отличить оригинальные Apple Watch от поддельных

«Известия»: при покупке Apple Watch стоит смотреть на цену и серийный номер

Специалист «Известий» Иван Черноусов назвал способ, с помощью которого можно отличить оригинальные Apple Watch от подделки. Материал опубликован на сайте издания.

По словам Черноусова, в первую очередь стоит обратить внимание на стоимость смарт-часов. Автор отметил, что новые Apple Watch — особенно, 8 или 9 поколения — не могут стоить дешево. Если цена на девайс меньше 10 тысяч рублей, то это должно насторожить покупателя.

Кроме того, при покупке девайса с рук необходимо смотреть на его работоспособность. «Должны работать функции вроде Siri», — сказал эксперт. Также стоит проверить серийный номер продукта: «Все оригинальные Apple Watch легко "пробиваются" по нему на сайте Apple». Иван Черноусов заключил, что, имея серийный номер, можно узнать, сохранилась ли на смарт-часы мировая гарантия.

Ранее журналисты издания 9to5Mac обратили внимание, что на упаковках со смартфонами серии iPhone 15 появились невидимые знаки, гарантирующие подлинность устройств. Знаки можно заметить только при воздействии на них ультрафиолета.