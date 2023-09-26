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17:41, 26 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили об отражении ракетной атаки ВСУ

Рогов: система ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Бердянск Запорожской области
СюжетВзрыв в Бердянске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Бердянск Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Он рассказал, что в городе прогремели взрывы. Согласно предварительной информации, ПВО «успешно отработала по вражеской ракете». Рогов уточнил, что снаряд сбили на окраине Бердянска.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Как уточнялось, инцидент был зафиксирован в 19:45 в Ленинском районе города. 20 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за падения ракеты HARM было повреждено остекление одной из школ в Буденновском районе.

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    Кристина Есикова
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