В Запорожской области сообщили об отражении ракетной атаки ВСУ
Рогов: система ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Бердянск Запорожской областиСюжетВзрыв в Бердянске
Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Бердянск Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.
Он рассказал, что в городе прогремели взрывы. Согласно предварительной информации, ПВО «успешно отработала по вражеской ракете». Рогов уточнил, что снаряд сбили на окраине Бердянска.
Ранее ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Как уточнялось, инцидент был зафиксирован в 19:45 в Ленинском районе города. 20 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за падения ракеты HARM было повреждено остекление одной из школ в Буденновском районе.