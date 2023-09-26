В Запорожской области сообщили об отражении ракетной атаки ВСУ

Рогов: система ПВО отразила ракетную атаку ВСУ на Бердянск Запорожской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила ракетную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Бердянск Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Он рассказал, что в городе прогремели взрывы. Согласно предварительной информации, ПВО «успешно отработала по вражеской ракете». Рогов уточнил, что снаряд сбили на окраине Бердянска.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Как уточнялось, инцидент был зафиксирован в 19:45 в Ленинском районе города. 20 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за падения ракеты HARM было повреждено остекление одной из школ в Буденновском районе.