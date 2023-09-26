ВСУ обстреляли Донецк противорадиолокационной ракетой

ВСУ выпустили противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Об этом в Telegram сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что инцидент был зафиксирован в 19:45 мск в Ленинском районе города.

20 сентября мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за падения ракеты HARM было повреждено остекление одной из школ в Буденновском районе города.

Ракета класса «воздух-поверхность» AGM-88 HARM предназначена для поиска и уничтожения радиолокационных систем противовоздушной обороны.