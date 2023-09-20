Мэр Донецка сообщил о повреждениях школы при ракетном обстреле ВСУ

Мэр Кулемзин: при падении ракеты HARM в Донецке пострадало остекление школы

Остекление школы повреждено из-за падения ракеты HARM в результате обстрела Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате падения противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM в Буденновском районе по улице Багратиона повреждено остекление входа школы №120», — отметил Кулемзин.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Белгородскую область. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел попало село Головчино в десяти километрах от российско-украинской границы.

18 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщили, что центр Донецка обстреляли ракетами М-31 с осколочными боеголовками из реактивной системы залпового огня HIMARS.