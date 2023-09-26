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17:16, 26 сентября 2023Бывший СССР

Минобороны Азербайджана перечислило конфискованное у армянских военных оружие

МО Азербайджана: у армянских военных изъяли 909 стрелковых орудий и гранатометов

Фото: Reuters

Азербайджанские силы конфисковали у армянских военных 909 стрелковых орудий и гранатометов, а также 47 артиллерийских орудий. Об этом сообщает Министерство обороны (МО) Азербайджана.

В списке изъятого оружия также перечислены 226 средств противовоздушной обороны, 251 308 боеприпасов, 33 единицы бронетехники, 75 единиц автомобильной техники и 21 прицеп.

Ранее вице-премьер Армении Тигран Хачатрян сообщил, что в республику прибыли 19 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха. Он уточнил, что из них 2500 находятся в пунктах временного размещения.

25 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после проведения военной операции в Нагорном Карабахе республика полностью восстановила свой суверенитет.

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    Алевтина Запольская
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