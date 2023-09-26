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15:24, 26 сентября 2023Бывший СССР

Вице-премьер Армении назвал число прибывших в республику жителей Карабаха

Вице-премьер Армении Хачатрян: в республику прибыли 19 тысяч жителей Карабаха

Фото: David Ghahramanyan / Reuters

В Армению прибыли 19 тысяч мирных жителей Нагорного Карабаха. Такое число переселенцев назвал вице-премьер республики Тигран Хачатрян, передает ТАСС.

«На данный момент границу с Корнидзором (село на границе с Азербайджаномприм. «Ленты.ру») пересекли 19 тысяч жителей Нагорного Карабаха, из них 2500 уже находятся в пунктах временного размещения», — сообщил он.

Ранее российские миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. Им обеспечили размещение, питание и оказание медицинской помощи.

25 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия российских военных «настоящим героизмом». Он заявил, что Москва категорически не согласна с попытками возложить ответственность за ситуацию в регионе на российских миротворцев.

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    Алевтина Запольская
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