Минобороны сообщило о пресечении атаки БПЛА в Белгородской области

Минобороны: системы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

В Белгородской области пресечена попытка атаки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«26 сентября около 18:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — пояснили в министерстве.

В оборонном ведомстве уточнили, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили истребитель Миг-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Кульбакино Николаевской области.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.