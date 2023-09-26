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19:05, 26 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило о пресечении атаки БПЛА в Белгородской области

Минобороны: системы ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Белгородской области пресечена попытка атаки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«26 сентября около 18:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — пояснили в министерстве.

В оборонном ведомстве уточнили, что дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

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    Никита Абрамов
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