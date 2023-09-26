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19:40, 26 сентября 2023Россия

В Минобороны заявили об уничтожении беспилотника над Брянской областью

Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА над Брянской областью

Фото: Alex Babenko / АР

Над Брянской областью уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка атаки с помощью беспилотника была пресечена вечером 26 сентября около 18:45 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — заявили в оборонном ведомстве.

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Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что за сутки над российским регионом сбили четыре беспилотника. Глава области также выразил благодарность подразделениям противовоздушной обороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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