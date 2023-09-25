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11:33, 25 сентября 2023Россия

Над Брянской областью сбили четвертый за сутки беспилотник

Губернатор Богомаз: силы ПВО сбили на подлете к Брянску беспилотник ВСУ

Фото: РИА Новости

На подлете к Брянску силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.
Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал губернатор.

Дрон стал четвертым за сутки, сбитым в Брянской области. Сначала беспилотник сбили в районе 22:20 мск 24 сентября, затем средства ПВО отработали по двум устройствам утром 25 сентября. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Помимо Брянской области, 25 сентября ВСУ пытались атаковать Белгородскую, Тульскую, и Курскую области и Крым — в этих регионах системы ПВО также сбили беспилотники. Никто не пострадал.

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    Анастасия Шейкина
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