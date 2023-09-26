Переехавшая россиянка назвала преимущество России перед Испанией

«Лента.ру»: россиянка из Испании рассказала, что в России проще вести бизнес

Переехавшая в испанский город Марбелья россиянка Аня назвала преимущество России перед Испанией: по ее мнению, на родине проще вести бизнес. Ее историю публикует «Лента.ру».

Аня, которая учится в Испании по специальности «гостеприимство и управление», призналась, что мечтает открыть в городе клуб-ресторан. Однако девушка опасается, что это вряд ли получится сделать из-за конкуренции и высоких цен на нежилую недвижимость. «Есть определенные риски и особенности среды. Можно и прогореть, потому что непонятно, понравится ли это вообще людям», — рассказала она.

При этом, по ее мнению, в России ей бы было гораздо проще вести бизнес.

В России, конечно, в этом плане среда более благоприятна для бизнеса. Аренда в разы дешевле и не съедает львиную долю прибыли Аня переехавшая в Испанию россиянка

Девушка призналась, что пока не определилась с планами. Она собирается либо вернуться в Россию из бизнес-соображений, либо отправиться в другую страну Европы.

Ранее она рассказала, что в 2022 году отношение к русским в стране изменилось. Также она добавила, что появились сложности с оформлением документов.