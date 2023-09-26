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13:19, 26 сентября 2023Мир

В США прокомментировали скандал с Зеленским в Канаде

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский опозорился перед всем миром в Канаде

Фото: Katherine KY Cheng / Getty Images

Украинский лидер Владимир Зеленский опозорился перед всем миром из-за скандала в парламенте Канады. Об этом заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон на канале в Youtube Judging Freedom.

«Некоторые на Западе не помнят историю о Второй мировой войне, в которой СССР и Канада, Великобритания и США были союзниками. Мы боролись с нацистами. [Премьер-министр Канады] Трюдо — сумасшедший, раз идет на такие действия», — заявил военный аналитик.

Он также добавил, что визит Зеленского в США обернулся неудачей, так как он не смог провести совместную пресс-конференцию с президентом Джо Байденом и выступить в Конгрессе.

Ранее Зеленский во время выступления в парламенте Канады поприветствовал бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки. На одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Инцидент вызвал возмущение как внутри Канады, так и со стороны ряда стран.

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    Максим Габриелян
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