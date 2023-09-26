Названы жизненно необходимые существа для обеспечения мира продовольствием

NatComms: 6,5 % мировых урожаев зерна зависят от популяции дождевых червей

Дождевых червей назвали жизненно необходимыми существами для обеспечения мира продовольствием. Дело в том, что от их популяции зависит до 6,5 процента мировых урожаев зерна и 2,3 процента урожаев бобовых в год, сообщает Nature Communications (NatComms).

Ученые из Университета штата Колорадо выяснили, что от дождевых червей зависит производство до 140 миллионов тонн продовольствия в год. Такой годовой запас урожая пшеницы, кукурузы, риса, ячменя, овса и прочих зерновых выращивает Россия (четвертый в мире поставщик сельхозпродукции).

Наибольшее влияние черви оказывают на урожаи южных регионов, так как там фермеры зачастую не могут позволить себе пестициды и удобрения и полагаются на природные процессы. Черви обеспечивают до 10 процентов урожаев в Африке к югу от Сахарs и до 8 процентов в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Дождевые черви делают питательные вещества и воду более доступными для посевов, изменяя структуру грунта и создавая здоровую почву. Они повышают общую урожайность до 25 процентов, сообщили ученые.

Ранее в появлении червей в Арктике увидели опасность для мирового климата. Проблема в том, что они способны нарушить естественный баланс экосистем в арктических и субарктических зонах, постепенно вытесняя местную редкую флору.