Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
21:55, 26 сентября 2023Наука и техника

Названы жизненно необходимые существа для обеспечения мира продовольствием

NatComms: 6,5 % мировых урожаев зерна зависят от популяции дождевых червей

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Дождевых червей назвали жизненно необходимыми существами для обеспечения мира продовольствием. Дело в том, что от их популяции зависит до 6,5 процента мировых урожаев зерна и 2,3 процента урожаев бобовых в год, сообщает Nature Communications (NatComms).

Ученые из Университета штата Колорадо выяснили, что от дождевых червей зависит производство до 140 миллионов тонн продовольствия в год. Такой годовой запас урожая пшеницы, кукурузы, риса, ячменя, овса и прочих зерновых выращивает Россия (четвертый в мире поставщик сельхозпродукции).

Наибольшее влияние черви оказывают на урожаи южных регионов, так как там фермеры зачастую не могут позволить себе пестициды и удобрения и полагаются на природные процессы. Черви обеспечивают до 10 процентов урожаев в Африке к югу от Сахарs и до 8 процентов в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.

Дождевые черви делают питательные вещества и воду более доступными для посевов, изменяя структуру грунта и создавая здоровую почву. Они повышают общую урожайность до 25 процентов, сообщили ученые.

Ранее в появлении червей в Арктике увидели опасность для мирового климата. Проблема в том, что они способны нарушить естественный баланс экосистем в арктических и субарктических зонах, постепенно вытесняя местную редкую флору.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    В Армении заявили о гибели более ста человек из-за взрыва в Карабахе

    В Белом доме сообщили об участии Байдена в забастовке рабочих автопрома

    Английские футболисты откажутся от матчей с россиянами

    В США высмеяли Кирби после резких слов о Путине

    Зеленский ввел новое уголовное наказание на Украине

    Министр вооруженных сил Франции посетит Киев

    В США допустили смягчение санкций против России в случае избрания Трампа

    Захарова назвала прикрытием отставку спикера платы общин Канады из-за эсэсовца

    Зеленский назначил нового внештатного советника

    Министр обороны Украины прокомментировал поездку Зеленского в США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости