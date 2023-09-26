Виктория Дайнеко рассказала о мистическом влиянии песен на артиста

Виктория Дайнеко заявила, что настроение песни мистически влияет на артиста

Российская поп-певица Виктория Дайнеко рассказала, что настроение песни может мистически влиять на артиста. Ее слова приводит Пятый канал.

36-летняя артистка заявила, что старается писать и исполнять позитивные песни, исключая случаи, когда ей действительно плохо. «В целом если у меня, например, все хорошо на душе, я не выбираю грустные песни о любви, потому что я действительно считаю, что они могут сбываться», — отметила Дайнеко.

Она также сравнила композиции с мантрами. Звезда предположила, что песни с определенным настроением могут настроить человека на определенные вещи.

В июле стало известно, что в номер отеля Виктории Дайнеко в Якутске проник пьяный мужчина и пил там пиво, пока исполнительница была на завтраке. По словам Дайнеко, утром она обнаружила в своем номере бутылку с недопитым пивом, стакан и сумку.