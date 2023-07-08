В номер Виктории Дайнеко проник пьяный россиянин и выпил там пиво

Певица Дайнеко рассказала, что в ее номер в Якутске проник пьяный мужчина и пил там пиво

В Якутске в номер отеля певицы Виктории Дайнеко, пока она была на завтраке, проник пьяный мужчина и пил там пиво. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на исполнительницу.

По словам Дайнеко, утром она обнаружила в своем номере бутылку с недопитым пивом, стакан и сумку. Последняя вещь помогла ей вычислить ночного гостя. Именно такая сумка была у помощника организатора ее концерта. Выяснилось, что мужчина выпросил ключ от ее номера на ресепшене и в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел в апартаменты.

Дайнеко написала заявление в полицию, мужчину и сотрудника отеля, по ее словам, уволят.

Ранее певица заявила о разочаровании от участия в «Маске». Артистка сочла, что авторы программы создавали для нее номера хуже, чем для остальных участников проекта.