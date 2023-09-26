Дерипаска заявил о неэффективности антироссийских санкций

Бизнесмен Дерипаска назвал санкции оружием XIX века, потерявшим эффективность

Российские компании продолжают вести бизнес, несмотря на санкции. Об этом заявил бизнесмен Олег Дерипаска в разговоре с The Financial Times.

По его мнению, экономические рестрикции, используемые как рычаг давления, показали свою неэффективность. «Мы приложили столько усилий для того, чтобы мир стал глобальным с точки зрения торговли, инвестиций, информационных потоков. <...> Всему этому приходит конец, когда вы используете санкции — инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы он был эффективным в XXI веке», — отметил бизнесмен.

По его словам, введенные западными странами ограничения не так сильно отразились на российской экономике, как ожидалось. В частности, пояснил Дерипаска, свою роль сыграло нежелание стран глобального Юга присоединяться к антироссийским санкциям. Кроме того, это также связано с поддержкой бизнеса государством, добавил он.

Бизнесмен призвал урегулировать конфликт другим способом, подчеркнув, что санкции «не помогут все остановить». «Нам нужно другое решение», — считает он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что мировому развитию препятствует не конфликт на Украине, а санкции Запада. Он полагает, что западные страны делают все для того, чтобы отвлечь внимание от тех проблем, которые создавались ими долгие годы в мировой экономике.