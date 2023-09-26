Египет задумал купить миллион тонн российской пшеницы

Bloomberg: Египет ведет переговоры с Россией о покупке миллиона тонн пшеницы

Египет ведет переговоры о покупке миллиона тонн российской пшеницы в рамках межправительственной сделки, однако стороны пока не пришли к заключению соглашения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Предыдущие поставки пшеницы в Египет были осложнены попытками российских властей установить неофициальный ценовой минимум поставок в страну. В настоящее время пока остается неясным, насколько стороны продвинулись в разрешении существующих разногласий, «поскольку информация не является публичной», уточнили собеседники агентства.

Египет является одним из крупнейших мировых импортеров пшеницы. С прошлого года его официальный покупатель стал заказывать часть агропродукции посредством частных переговоров с иностранными поставщиками, отойдя от традиционной процедуры тендеров. С начала 2023-го государственному импортеру разрешили осуществлять прием зерновой продукции и растительных масел по межгосударственным сделкам.

Ранее Bloomberg сообщал об отказе Египта от покупок российской пшеницы из-за минимальной цены в 270 долларов за тонну, которую власти РФ намеревались установить в рамках поддержки своих производителей. Подобные условия не были приняты, после чего африканская страна захотела начать импортировать зерновую культуру из Франции и Болгарии.

Позже в качестве еще одного альтернативного поставщика источники Reuters называли Казахстан, однако 26 сентября первый помощник министра снабжения Ибрагим Ашмави опроверг сообщения об отказе африканской страны от закупок российского зерна.