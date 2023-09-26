Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:26, 26 сентября 2023Экономика

Египет задумал купить миллион тонн российской пшеницы

Bloomberg: Египет ведет переговоры с Россией о покупке миллиона тонн пшеницы

Фото: Shokry Hussien / Reuters

Египет ведет переговоры о покупке миллиона тонн российской пшеницы в рамках межправительственной сделки, однако стороны пока не пришли к заключению соглашения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Предыдущие поставки пшеницы в Египет были осложнены попытками российских властей установить неофициальный ценовой минимум поставок в страну. В настоящее время пока остается неясным, насколько стороны продвинулись в разрешении существующих разногласий, «поскольку информация не является публичной», уточнили собеседники агентства.

Египет является одним из крупнейших мировых импортеров пшеницы. С прошлого года его официальный покупатель стал заказывать часть агропродукции посредством частных переговоров с иностранными поставщиками, отойдя от традиционной процедуры тендеров. С начала 2023-го государственному импортеру разрешили осуществлять прием зерновой продукции и растительных масел по межгосударственным сделкам.

Материалы по теме:
«Не об этом мы договаривались» Зачем Россия согласилась продлить зерновую сделку с участием Украины и кому она выгодна?
«Не об этом мы договаривались»Зачем Россия согласилась продлить зерновую сделку с участием Украины и кому она выгодна?
18 мая 2023
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

Ранее Bloomberg сообщал об отказе Египта от покупок российской пшеницы из-за минимальной цены в 270 долларов за тонну, которую власти РФ намеревались установить в рамках поддержки своих производителей. Подобные условия не были приняты, после чего африканская страна захотела начать импортировать зерновую культуру из Франции и Болгарии.

Позже в качестве еще одного альтернативного поставщика источники Reuters называли Казахстан, однако 26 сентября первый помощник министра снабжения Ибрагим Ашмави опроверг сообщения об отказе африканской страны от закупок российского зерна.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    В США раскрыли новые детали подрыва «Северных потоков». Что известно спустя год после диверсии?

    Сербия представила модернизированную копию Т-72

    Мужчина нашел брата благодаря галлюцинациям во время COVID-19

    В США обеспокоились выходом украинского конфликта за пределы страны

    Дачникам отсоветовали покупать черную землю

    Суд утвердил перевод Навального в колонию особого режима

    Российские войска ударили по складу с более чем 3000 тонн боеприпасов

    Египет задумал купить миллион тонн российской пшеницы

    Журова призвала Исинбаеву объясниться после слов Вяльбе о предательстве родины

    Одна деталь на новом фото Виктории Бекхэм смутила фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости