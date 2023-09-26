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20:13, 26 сентября 2023Мир

В Нидерландах назвали срок поставок F-16 Украине

Глава МО Нидерландов: Амстердам рассчитывает направить Киеву истребители F-16

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Амстердам рассчитывает начать поставки истребителей F-16 Украине в 2024 году. Об этом в интервью MSNBC заявила глава Министерства обороны (МО) Нидерландов Кайса Оллонгрен.

На вопрос журналистов о сроках передачи истребителей Вооруженным силам Украины (ВСУ) глава оборонного ведомства Нидерландов ответила, что их фактические поставки «начнутся где-то в следующем году».

По словам Оллонгрен, сроки зависят от того, сколько времени займет обучение украинских военнослужащих на F-16. Амстердам, подчеркнула она, рассчитывает, что на это уйдет около шести-восьми месяцев.

Глава Минобороны Нидерландов также обратила внимание, что в настоящее время страна ведет работу над созданием центра обучения военнослужащих ВСУ в Румынии и ожидает его скорое открытие.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что украинские пилоты начали переобучение на американских истребителях F-16 в Дании. Перед этим украинские летчики приедут в США и пройдут первичные курсы английского языка.

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    Варвара Кошечкина
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